Pendik'te 15 yaşındaki çocuğun öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanmasına devam edildi

Pendik'te hayatını kaybeden 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in trafik kazasıyla ilgili davanın duruşması devam ediyor. Sürücü Ömer Faruk B. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme, kusur raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Ömer Faruk B. (26), maktul Dinç'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kadıköy'de bir pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de aileye destek olmak için duruşmaya katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru S.K, "Olay günü, yaralamalı trafik kazası anonsu geldi. Hızlı şekilde olay yerine intikal ettik, trafik ekipleri vardı. Merhume kız çocuğu olay yerinde değildi. Yoğun kan izleri, araç parçaları vardı. Trafikçi arkadaşlara sorduk, olay yeri çok karışıktı, kimsenin sağlıklı bilgisi yoktu. Hastane polisi vasıtasıyla çocuğun vefat ettiğini öğrendik. Aracı kullanan kişinin kim olduğunu görmedim. Bizden önce müdahale eden ekip yoktu. Kazadan sonraki manzaraya şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Diğer polis memuru tanık O.K. olay yerindeki izlere dayanarak tutanak yazdıklarını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Trafik İhtisas Dairesinden gönderilecek kusur raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

Olay

Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde 18 Mayıs'ta Ömer Faruk B'nin kullandığı 34 KAB 356 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarpmış, Dinç olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Faruk B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
