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Pendik'te 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin görülen davada, cumhuriyet savcısı mütalaasında otomobil sürücüsünün beraatini talep etti.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Ömer Faruk B. (26), maktul Işıl Öykü Dinç'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen trafik polisi, kazanın ardından olay yerinde çevredeki vatandaşlardan ve Dinç'in yanında bulunan kız çocuğundan bilgi aldıklarını anlattı.

Trafik polisi, kız çocuğunun yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yola çıktıklarını söylediğini, bir kadının ise tesadüfen kaydettiği kaza anına ilişkin görüntüleri kendisine gönderdiğini ve bu görüntülerin dava dosyasına sunulduğunu belirtti.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin kazaya ilişkin hazırladığı rapor da mahkemeye sunuldu.

Kavşağın sinyalizasyon planı ve motosiklet kamerasına yansıyan kaza anının incelendiği raporda, sürücünün yeşil ışıkta geçtiği, Dinç'in ise yayalara kırmızı ışık yanarken yola girdiği belirtildi.

Kaza günü trafik ışıklarında herhangi bir arıza bulunmadığı kaydedilen raporda, kamera görüntülerinin açılı ve hareketli olması, ayrıca zaman damgası bulunmaması nedeniyle otomobilin hızının güvenilir şekilde hesaplanamadığı ifade edildi.

Kurul, sürücünün kusursuz, Dinç'in ise asli kusurlu olduğu yönünde oy birliğiyle görüş bildirdi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ömer Faruk B'nin beraatini talep etti.

Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 28 Aralık tarihine erteledi.

Öte yandan, Işıl Öykü Dinç'in yakınları ve arkadaşları aileye destek vermek için mahkeme salonunun dışında bekledi.

Olay

Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde, 18 Mayıs'ta, Ömer Faruk B'nin kullandığı 34 KAB 356 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarpmış, Dinç olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Faruk B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA