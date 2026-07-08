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Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı

Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
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Pendik D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Tuzla istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

PENDİK D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Tuzla istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 06: 45 sıralarında Yeşilbağlar mevkii D-100 Karayolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüse arkadan gelen iki otomobil çarptı. Otomobillerden biri kaza nedeniyle savrularak demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciyle kaldırılırken Tuzla istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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