Pençe-Kilit Operasyonunda Teröristlere Ait Çok Sayıda Silah ve Malzeme Ele Geçirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilenler arasında keskin nişancı tüfeği, piyade tüfekleri, makineli tüfek gövdeleri, bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı, dürbünler, telsizler, tabletler ve diğer çeşitli malzemeler bulunuyor.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girildiği belirtilerek, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. Ele geçirilenler şu şekilde; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet M4-A1 piyade tüfeği, 4 adet seyyar dipçik AK-47 piyade tüfeği, 2 adet PKMS makineli tüfek gövdesi ve 2 adet namlusu, 1 adet T-40 bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 1 adet Dragunov dürbünü, 2 adet termal silah dürbünü, 2 adet LİMÖS dürbünü, 4 adet Yaesu el telsizi, 2 adet Yaesu araç telsizi, 1 adet level box (Kablosuz bağlantı sağlayan cihaz), 1 adet tornavida seti, 1 adet kamera ekranı, 1 adet Airpods kulaklık, 2 adet tablet, 1 adet radyo, 3 adet aksiyon kamerası, 3 adet Kindle, 1 adet flash bellek, 1 adet kol saati, çeşitli örgütsel dokümanlar."