Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen malzemeler arasında tanksavar, roketatar ve makineli tüfekler yer almakta.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde imha edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir mağara tespit edildi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

Ele geçirilen malzeme şu şekilde; 1 AT-4 tanksavar silahı, 2 bomba atar, 1 RPG-7 roketatar ve 28 mühimmatı, 1 Doçka makineli tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği, 9 AK-47 piyade tüfeği ve 126 şarjörü, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 7,62 milimetre 2 PKMS makineli tüfek, 15 keskin nişancı şarjörü, 7 dürbün, 37 sevk fişeği, 7,62 milimetre 2 bin 950 mühimmat, 5,56 milimetre 2 bin 500 mühimmat, 6 el bombası tapası, 101 el bombası, 23 sis bombası, 22 bomba atar mühimmat, 10 göz yaşartıcı kapsül, 1500 tahrip kapsülü, 26 telsiz, 7 kilogram ANFO, 3 antitank mayını, 4 antipersonel mayını, 1 el yapımı patlayıcı, 200 metre infilaklı fitil, 1 kilogram C4 patlayıcı, 3 basma düzenek ve 200 elektrikli fünye.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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