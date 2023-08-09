Pençe-Kilit harekatında 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda, P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda, P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB, tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.