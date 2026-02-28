Haberler

Pegasus, 11 ülkeye seferlerini iptal etti

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'daki hava sahasının kapanması nedeniyle Pegasus Havayolları, 11 ülkeye yönelik uçuşlarını 2 Mart 2026 tarihine kadar iptal etti. Havayolu şirketi, durumu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Misafirlerimiz, Orta Doğu'daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle; İran, Irak, Ürdün ve Lübnan'a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad'a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir" denildi.

