Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen varışlı tüm seferlerini iptal etti
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Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
Pegasus Hava Yolları'nın kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, " İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların uçuş kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlar iptal edilmiştir" açıklamasında bulunuldu.
Kaynak: AA / Güncel