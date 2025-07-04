Pazaryolu'nda Yangın: 4 Ev ve 3 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde çıkan yangında 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı.

Gece saatlerinde Yaylaözü Mahallesi'ndeki bir samanlıkta bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Kısa sürede evlere ve ahırlara sıçrayan yangın sonrası, ikametlerde yaşayanlar ve ahırdaki hayvanlar tahliye edildi.

İhbar üzerine mahalleye Pazaryolu Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saatlerinde söndürülen yangında, 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yücel Er - Güncel
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