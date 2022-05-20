Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı - Haberler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından yağmur ve şükür duası etkinliği düzenlendi.

Nisan ve mayıs aylarında yeterli yağışların olmamasından dolayı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında vatandaşlar ilçe stadında toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından dua edildi. Cuma namazı kılındıktan sonra ise pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Tekin, "Ürünlerimizi ektik, hasadımızı bekliyoruz fakat yağmur az. İlçemizde nisan ayı genelde yağmurlu geçer fakat mayıs ayı sonuna yaklaştık, yağmurumuz yok. Biz de çocuklarımız, bayanlar ve erkekler olarak dua edelim istedik. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul etsin, güzel bir hasat dönemi olsun."

Yağmur ve şükür duası etkinliğine Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, daire amirleri, tarımla uğraşan sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.