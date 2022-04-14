Pazaryeri'nde 12 bin 500 ahududu fidanı dağıtıldı

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ahududu yetiştiriciliğinin artırılması amacıyla çiftçilere 12 bin 500 fidan dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki törende konuşan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, ahududunun katma değeri yüksek bir ürün olduğunu söyledi.

Altay, ahududunun çiftçilere iyi bir alternatif gelir kapısı olacağını belirterek, desteklerinden dolayı Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Dağıtımı yapılan fidanlar ilçe merkezi, Dereköy, Ahmetler, Güde, Bozcaarmut ve Büyükelmalı köylerindeki toplam 25 dekar alanda toprakla buluşturulacak.

Törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert de katıldı.