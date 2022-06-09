Pazaryeri Kaymakamı Altay, eğitim kampındaki öğrencilerle bir araya geldi - Haberler

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Pazaryeri Kaymakamı Altay, eğitim kampındaki öğrencilerle bir araya geldi

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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Pazaryeri Kaymakamı Altay, eğitim kampındaki öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ferhat Altay, Küçükelmalı Eko Turizm ve Eğitim Kampı Merkezi'nde öğrencilerle çilek fidesi dikimine katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ferhat Altay, Küçükelmalı Eko Turizm ve Eğitim Kampı Merkezi'nde öğrencilerle çilek fidesi dikimine katıldı.

Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ile Osmaneli ilçesinde öğrenim gören öğrenciler ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerle bir araya geldi.

Merkezde öğrencilerle çilek fidesi ekimine katılan Altay, çömlekçilik ve okçuluk faaliyetleriyle yakından ilgilendi.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Pazaryeri Hisarcık Bilecik Altay Güncel Haberler

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