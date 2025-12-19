Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesinde görev değişimi

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Müdürlüğüne Mehmet Şah Yüce atandı.

Hastane Müdürü Oğuzhan Hupal'ın Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine atanmasının ardından boşalan göreve, daha önce Gölpazarı Devlet Hastanesinde hastane müdürü olarak görev yapan Mehmet Şah Yüce getirildi.

Yüce, yaptığı açıklamada, Pazaryeri ilçesinde görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hastanemizde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için özveriyle çalışacağız." dedi.