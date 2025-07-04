Pazaryeri Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Pazaryeri Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi'ndeki toplantıda, 5 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, imar komisyonu raporu, tehlike arz eden yapılar, Pazaryeri Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nün dilekçesi konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Tekin, toplantı sonunda meclis üyelerine aldıkları karar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.