Pazaryeri Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Pazaryeri Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
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Pazaryeri Belediyesi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin liderliğinde temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Pazaryeri Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi'ndeki toplantıda, 5 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, imar komisyonu raporu, tehlike arz eden yapılar, Pazaryeri Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nün dilekçesi konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Tekin, toplantı sonunda meclis üyelerine aldıkları karar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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