Pazar'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Pazar'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
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Rize'nin Pazar ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi Deremen Sokak'ta bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel
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