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Paymix soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheli Çağlayan'daki adliyeye sevk edildi

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Paymix'in yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) adlı ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Paymix tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "PAYMIX 5 soruşturması" kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğunun, oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" gibi gruplara ayrıldığının belirlendiği aktarılmıştı.

Açıklamada, bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı tekliflerinin müşteri bazında kaydedildiği ve uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanya listeleri ile yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için hazırlanan özel teklifler yer aldığının tespit edildiği kaydedilmişti.

Şüphelilerin, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürüttükleri belirtilen açıklamada, bu kapsamda tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri uygulandığı bildirilmişti.

Açıklamada, suçtan elde edildiği tespit edilen 13 araç, 10 konut, 6 tarla ile bahçeye el konulduğu, 467 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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