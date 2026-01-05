Hatay'da 2 katlı binanın damında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın damında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı binanın damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Mahallesi'ndeki ikametin damında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.
