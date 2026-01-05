Haberler

Hatay'da 2 katlı binanın damında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın damında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı binanın damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi'ndeki ikametin damında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
