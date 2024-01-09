PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, yemekhane incelemelerinde bulundu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yerleşkedeki yemekhanede incelemelerde bulundu.

Ahmet Kutluhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dışarıdan yemek alımına son verdiklerini, yaptıkları düzenlemelerin ardından 10 gün önce yemekhane mutfağının yeniden faaliyete geçirildiğini ifade etti.

Yemekhanede 23'ü aşçı olmak üzere toplam 93 personelin, 2 öğün yemek çıkardığını ve günde 4 bin 500 kişinin hizmetten faydalandığını aktaran Kutluhan, şöyle dedi:

"Yaşamış olduğumuz pandemi ve depremler bize büyük kurumların kendi yemeğini kendinin yapmasının önemini gösterdi. İnşallah Denizli'de böyle bir deprem yaşanmaz ama dünyanın binbir hali var. Bizim önceliğimiz öğrencimize kaliteli ve ucuz yemek çıkarmak."

Yemekhaneden öğrenciler öğün başına 15 lira ödeyerek yararlanabiliyor.