Pattani'de Çift Bombalı Saldırı, Üçüncü Bomba Etkisiz Hale Getirildi

Pattani'de Çift Bombalı Saldırı, Üçüncü Bomba Etkisiz Hale Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Pattani kentinde düzenlenen iki bombalı saldırının ardından güvenlik güçleri, planlanan üçüncü bombayı etkisiz hale getirdi. İlk iki patlama gıda pazarı ve oteller arasında gerçekleşti, bir kişi hafif yaralandı.

Tayland'ın güneyindeki Pattani kentinde art arda düzenlenen iki bombalı saldırının ardından üçüncü patlayıcının infilak ettirilmeden önce güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pattani Polis Şefi Santhas Chueaputtarn, yaptığı açıklamada, ilk patlamanın yerel saatle gece 20.05 sularında gıda pazarının önünde, ikinci patlamanın ise yaklaşık 5 dakika sonra Santisook ile Palace otelleri arasındaki sokakta meydana geldiğini kaydetti.

Bombaların yol kenarındaki çöp kutularına gizlendiği, bomba imha uzmanlarının olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Patlamalar sonucu bir kadın seyyar satıcının hafif yaralandığı, en az iki motosiklette hasar oluştuğu bildirildi.

Sabah saatlerinde ise kentin diğer ucundaki kavşağa yerleştirilmiş üçüncü bomba tespit edildi.

Yerel saatle akşam 20.00'de patlatılması planlanan bomba, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Pattani Halkla İlişkiler Ofisi, halkı özellikle Pattani ve Yala ile Narathiwat gibi komşu illerde ticaret merkezleri ve kalabalık alanlarda dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarın' talimatı

ABD'de kaos tırmanıyor! Trump'tan "şehri kurtarın" talimatı
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.