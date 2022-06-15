Patnos'ta atıl durumdaki bina kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü Patnos ilçesinde atıl durumda bulunan bina, onarılarak kültür ve sanat etkinliklerinin yapılacağı merkeze dönüştürüldü. Patnos ilçesinde atıl durumda bulunan bina, onarılarak kültür ve sanat etkinliklerinin yapılacağı merkeze dönüştürüldü. Kerem Şahin İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan atıl durumdaki bina, Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteklediği "Umutlu Toplum Mutlu Bir Gelecek Projesi" kapsamında onarıldı. Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra öğrencilerin vakit geçireceği merkez haline getirilen binanın açılışı yapıldı. Kaymakam Yusuf Cankatar, SERKA Ağrı Yardım Destek Ofisi Koordinatörü Gökhan Özince ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, kurdele keserek açılışını yaptıkları binada sınıfları gezdi. Emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Cankatar, yaz tatilinde öğrencilerin burada vakit geçirip çeşitli etkinliklere katılacağını söyledi. AA / İdris Emre Savman - Güncel Hisarcık Patnos Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Patnos'ta atıl durumdaki bina kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.