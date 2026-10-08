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Patna-Lucknow seferindeki IndiGo uçağına yıldırım çarptı, uçak güvenle indi

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Patna'dan Lucknow'a giden IndiGo iç hat uçağına çarşamba günü havadayken yıldırım çarptı. Yaklaşık 5.182 metre irtifada meydana gelen olayda uçak güvenle indi, yaralanan olmadı ve burun kısmı hasar gören uçak bakım için seferden çekildi.

YENİ DELHİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Patna kentinden kuzeydeki Lucknow kentine giden IndiGo havayolu şirketine ait bir iç hat yolcu uçağına havadayken yıldırım çarptı.

Yerel medyanın bildirdiğine göre çarşamba günü meydana gelen olayın ardından uçak güvenli şekilde varış noktasına iniş yaptı. Yolculardan ve mürettebattan yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay meydana geldiği sırada uçağın yaklaşık 5.182 metre irtifada olduğunu kaydeden bir şirket yetkilisi, burun kısmı hasar gören uçağın bakım ve onarım için seferden çekildiğini belirtti.

Lucknow'da son iki gündür aralıksız yağmur yağdığı ve şiddetli hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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