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BALIKESİR'in Erdek ilçesi Paşalimanı Adası'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mahmut Saka'nın (68) cansız bedeni, adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle yakınları tarafından dondurma dolabında bekletildi.

Harmanlı Mahallesi'ndeki evinde saat 06.00 sıralarında kalp krizi geçiren Mahmut Saka'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adada sabit ambulans bulunmaması nedeniyle Balıklı İskelesi'ne götürülen Saka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Saka'nın cenazesi, yakınlarının adaya ulaşmasını beklemek üzere camiye götürüldü. Adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle ölen kişinin cesedi, yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabına konularak bekletildi. Yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, yaşanan olayın adadaki önemli bir eksikliği gündeme getirdiğini belirterek, Paşalimanı Adası'ndaki 5 mahalleye hizmet verecek sabit bir morg yapılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı