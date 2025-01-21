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Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve parti kaynakları tarafından serbest bırakıldığı açıklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın buradaki işlemleri tamamlandı. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDIĞI İDDİALARI YALANLANDI

Parti kaynakları ve avukatları, Özdağ'ın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldığını öne sürdü. Ancak kısa bir süre sonra bu iddia yalanlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili "Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Özdağ'ın, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yaklaşık 3 saat süren ifade işlemleri tamamlandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan da soruşturma genişletilmişti. Özdağ, dün akşam saatlerinde Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alınarak İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne sevk edilmişti.

Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Kaynak: AA / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Yazıklar olsun bebek katilini çıkarmaya çalışıyorlar Türklüğü savunanlar içeri atılıyor nerden nereye

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Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Ümit Özdağ adamdır.

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme73
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Haber YorumlarıAdem Sakar:

Akıl mantık işi değil

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme51
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Haber YorumlarıEmre Alemdar:

Doğru söyleyen herkes tutuklama nereye gidiyoruz Yeter yeter şu ülkeden kirli ellerinizi çekin ACİL SEÇİM İSTİYORUM

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Madem böyle oyumuz sana ey Ümit Bozdağ Dik dur eğilme zaten millet emekliler bu hayat pahalılığında burnundan soluyordu oy olarak karşılarına çıkar

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Haber YorumlarıBilal Bulmuş:

böylesi ırkçı bi insanın siyasi olarak prim yapmasına sebep olacak adımların atılmaması gerekiyor. 2 3 ay içeride kalmasının adama sağlayacağı prim dışında kimseye faydası yok. cumhur ittifakı ortaklarının altını oyan bi oluşum var. ekrem imamoğluna ümit özdağa açılan soruşturma bu kişilerin popüler olmasını sağlamakdan öte bi işe yaramıyor

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıUlubatlı null:

Çok güzel olmuş eline sağlık reis

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Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

Suriyelileri gönderemeden gitti başganım ??

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

mahkemeye sevk eden ve olurda bir ceza kararı gelirse bu kararı veren yargıçların tarafsızlığından ve adalet anlayışından şüphe duyarım

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Reis aksiyon istiyor, milleti germek işine geliyor, yapma reis yapma.

Yorum Beğen55
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