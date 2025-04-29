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Parlamento Muhabirleri Derneği 61. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Parlamento Muhabirleri Derneği 61. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 61. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, muhabirlerin halkı bilgilendirme görevini takdir etti. PMD Başkanı Kemal Aktaş ise derneğin gazetecilik mesleğinin itibarını korumadaki rolüne vurgu yaptı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Parlamento Muhabirleri Derneğinin (PMD) 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin faaliyetlerini kamuoyuna doğru ve tarafsız şekilde aktarmaya çalışan parlamento muhabirlerinin üyesi olduğu Parlamento Muhabirleri Derneğinin 61. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Parlamentoda görev yaparak halkı bilgilendirme görevini yerine getiren parlamento muhabirlerine başarılar diliyor, ahirete irtihal eden parlamento muhabirlerine ise Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

PMD Başkanı Kemal Aktaş, PMD'nin kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, Derneğin 61. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Derneğin, kuruluşundan bu yana sadece gazetecilerin hak ve hukukunu korumakla kalmadığını, aynı zamanda gazetecilik mesleğinin onurunu ve itibarını savunan güçlü bir kurum olduğunu belirten Aktaş, "PMD, özellikle TBMM çatısı altında görev yapan parlamento muhabirlerinin sesi, temsilcisi ve güvencesi olarak demokrasi kültürünün yaşatılmasına önemli katkılar sunmuştur." dedi.

Aktaş, basın özgürlüğünün, demokratik toplumun temel taşlarından biri olduğuna işaret ederek, "Bugün geldiğimiz noktada geçmişten aldığımız güçle ortak değerlerimize sahip çıkarak geleceğe güvenle yürümeye devam ediyoruz. 61. kuruluş yıl dönümümüzde geçmişten bugüne emeği geçen bütün büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyor; demokrasinin, basın özgürlüğünün ve meslek onurunun savunucusu olarak PMD'yi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Nice yıllara PMD." diye konuştu.

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla PMD'yi ziyaret etti.

Gazetecilik yaptığını anımsatan Bursalı, o döneme ilişkin anılarını paylaştı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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