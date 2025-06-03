Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: 4 Ay Hapis Talebi

Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: 4 Ay Hapis Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da park yeri nedeniyle başlayan tartışma, astım hastası Gülerdem T.'nin komşuları tarafından darbedilmesiyle sonuçlandı. Soruşturma tamamlandı ve sanıklar hakkında 'Kasten basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KARTAL'da park yeri tartışmasında astım hastası Gülerdem T. (48), komşuları Mustafa D., Nurdan D. (33) ve Nazire D. (48) tarafından darbedildi. Olaya ilişkin yürtülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 'Kasten basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay Karlıktepe Mahallesi'nde 9 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Park yeri nedeniyle aralarında husumet bulunan Nurdan D. (33) ile Gülerdem T. (49) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Gülerdem T., Nurdan D.'yi yaraladı. Araya giren Nazire D., (48) ve Mustafa D. (31) ve Nurdan D. de Gülerdem T.'yi darbederek yaralanmasına neden oldu. Darbedilen Gülerdem T., 13 Aralık 2024'te Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu; komşuları hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu. Soruşturma devam ederken olay günü Gülerdem T., 34 GZ 8421 plakalı aracını binanın önüne park etti. O sırada olay yerine gelen Mustafa D. de 34 KVM 895 plakalı aracıyla binanın önünde bulunan başka bir yere park etti. Araçtan inen Nurdan D., Gülerdem T.'nin aracının kapısını açarak park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında astım hastası kadına 'Seni öldüreceğim' sözleriyle hakaret edip tehditlerde bulundu. Ardından da saçını çekip, baş, kol ve bacaklarına yumruk atmaya başladı. Bu sırada Mustafa D. ve Nazire D. de, Gülerdem T.'yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olduğu için nefes alamayan ve ölümden dönen Gülerdem T. bir kez daha 'Seni öldüreceğiz' denilerek tehdit edildi. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

UZLAŞAMADILAR

Konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Gülerdem T. ve Nurdan D. müşteki sanık sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Gülerdem T. ile Nurdan D. arasında daha önceden park yeri nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü Nurdan D.'nin Gülerdem T.'nin aracının yanına gittiği sırada tartışmanın başladığı belirtildi. İddianamede ayrıca kavga sırasında Nazire D. ve Mustafa D.'nin de olaya dahil olduğu ve Gülerdem T.'yi darbettikleri anlatıldı. Dosyada yer alan adli muayene raporuna göre, taraflarda basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte yaralanma olduğu kaydedildi. Kamera görüntüleri ve taraf beyanlarının da yer aldığı dosyada, tarafların uzlaştırma bürosuna sevk edildiği ancak uzlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

4 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanıkların 'Kasten basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karsısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Okul müdürü odasında ölü bulundu

Okul müdürü odasında ölü bulundu
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi

İlçedeki istila her geçen gün büyüyor! Görüntüler az önce geldi
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.