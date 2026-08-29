Haberler

Tire'de Motosiklet TIR'a Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tire'de Motosiklet TIR'a Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Engin Kızıl (43) hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kızıl'ın motosikletini kısa süre önce aldığı ve kazanın işe giderken meydana geldiği belirtildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Engin Kızıl (43), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Tire-Gökçen kara yolunda meydana geldi. Gökçen yönüne giderken Engin Kızıl'ın hakimiyetini kaybettiği motosikleti, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli ve 2 çocuk babası Kızıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Engin Kızıl'ın motosikleti kısa süre önce aldığı, kazanın işe giderken meydana geldiği belirtildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Maça saatler kala yine Fener taraftarının sinir uçlarıyla oynadı
İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı

İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı
İsrailli uzmandan, Türk ordusu için dikkat çeken uyarı: Hafife almayın

Bu kez uyarı içeriden geldi: Türk ordusunu hafife alma
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...

Genç yazar villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar

Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş

İnanılmaz detay! Tarihi maçta top bakın neyden sekmiş