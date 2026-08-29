Tire'de Motosiklet TIR'a Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Engin Kızıl (43), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Tire-Gökçen kara yolunda meydana geldi. Gökçen yönüne giderken Engin Kızıl'ın hakimiyetini kaybettiği motosikleti, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli ve 2 çocuk babası Kızıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Engin Kızıl'ın motosikleti kısa süre önce aldığı, kazanın işe giderken meydana geldiği belirtildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı