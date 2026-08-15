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Midyat'ta Oto Tamircisi Otomobilinde Ölü Bulundu

Midyat'ta Oto Tamircisi Otomobilinde Ölü Bulundu
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Mardin'in Midyat ilçesinde oto tamircisi Ömer Ataş (30), sabah iş yerini açmaya gelen esnaf tarafından sanayi sitesindeki park halindeki otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde oto tamircisi Ömer Ataş (30), çalıştığı sanayi sitesindeki iş yerinin önünde park halindeki otomobilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. İş yerlerini açmak için sabah dükkanlarına gelen esnaf, oto tamircisi Ömer Ataş'ı park halindeki otomobilinde hareketsiz gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde tabancayla vurulan Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ataş'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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