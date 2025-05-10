Park Halindeki Araca Çarpan Otomobilin Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu yaşanan anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Aynı anda park halindeki otomobilinin ön tamponunda işlem yapan kişi, kazadan son anda kurtuldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Emek Mahallesi'nde park halindeki otomobile, sürücüsünün kontrolünden çıkan başka bir otomobil çarptı.
Bu sırada diz çökerek park halindeki otomobilinin ön tamponunda işlem yapan kişi yere düşerek araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Otomobilin çarpması ve araçların altında kalmaktan kurtulan kişi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel