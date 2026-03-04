Haberler

Artvin'de TIR Parkında Yangın: 2 TIR Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
ARTVİN'in Hopa ilçesindeki TIR parkında yangın çıkan 2 TIR, kullanılamaz hale geldi.

Hopa ilçesindeki TIR parkında bulunan 2 TIR'da, gece saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki aracı da kapladı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, 2 TIR tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
