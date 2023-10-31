Paris'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle, Paris Büyükelçiliği tarafından resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Kerem Alkin ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Paris Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, UNESCO Yürütme Kurulu Başkanı Tamara Rastovac Siamashvili, Fransa Dışişleri Bakanlığında Avrupa Birliği Genel Müdürü David Cvach, Fransa'da Ulusal Meclis Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı ve milletvekili Guillaume Garot, OECD bünyesindeki farklı ülkelerin daimi temsilcileri ve Türk dernek ve kurumlarının temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda, İstiklal Marşı ve Fransız milli marşı La Marseillaise okunduktan sonra Büyükelçi Demirer konuşma yaptı.

Demirer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajının bir kısmını okudu.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlayan Demirer, "Cumhuriyet'in ilanı, biz Türkler için Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Anadolu'daki bin yıllık egemenlik ve bağımsızlığı korumak ve yaşatmak için milletin eşi görülmemiş bir mücadelesinin ve iradesinin sonucudur." dedi.

Demirer, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk halkının, savaşın verdiği ağır hasara rağmen ülkenin yaşanabilir ve modern bir devlet olması için büyük çaba harcadığını belirtti.

Son 100 yılda Türkiye'nin çok sayıda sınav verdiğini ifade eden Demirer, Türkiye ve Fransa arasında 5 asırlık diplomatik ilişkiler olduğunu kaydetti.

Demirer, Batı'da 1921'de Ankara'daki hükümeti tanıyan ilk ülkenin Fransa olduğunu hatırlatarak, "Fransa, Türkiye'nin modernleşme tarihinde önemli bir rol oynadı." dedi.

Konuşmanın ardından davetlilere Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ikram edildi.