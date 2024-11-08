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Paris'te 'Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları' Sergisi Büyük İlgi Gördü

Paris'te 'Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları' Sergisi Büyük İlgi Gördü
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Fransa'nın Paris şehrinde, DİTİB Fransa ve Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları' sergisi, zengin Türk kültürünü tanıtmayı hedefleyerek 2-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Etkinlikte sanat atölyeleri ve konferanslar düzenlendi, ziyaretçilere Türk sanatının derinliklerini keşfetme imkanı sunuldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları" sergisi ilgi gördü.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ve DİTİB Fransa tarafından Paris Ulu Cami'de 2-4 Kasım'da "Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları" başlıklı sergi düzenlendi.

Türk kültürünün zengin mirasını tanıtmaya ve ziyaretçilerle buluşturmaya hedefleyen sergi başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, sergiyi ziyaret ederek, sanatseverlerle bir araya geldi.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler geleneksel sanat atölyelerinden konferanslara kadar birçok farklı etkinliğe katılma ve Türkiye'nin kültürel derinliğini ve sanatsal çeşitliliğini keşfetme imkanı buldu.

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve hat sanatı ustası Dr. Nihat Kağnıcı, "Gelenekten Geleceğe Türk-İslam Sanatları" üzerine yaptıkları sunumla katılımcılara Türk sanatının derinliklerini keşfetme fırsatı sundu.

Ziyaretçiler, ebru sanatçıları Şükran Aydın ve Barutçugil yanı sıra hat sanatı ustası Kağnıcı'nın sunduğu farklı atölyelerle geleneksel sanatları bizzat deneyimleyerek kendi eserlerini tasvir etti.

Sergi kapsamında Strazburg Üniversitesi İslam Dünyası Sanat Tarihi Öğretim Görevlisi Nourane Ben Azzouna'nın"Müslüman Kimliğin İfade Biçimi olarak Hat Sanatı" başlıklı konferansında, dinleyiciler hat sanatının dünyada ve tarihteki izleri hakkında bilgi edindi.

Ziyaretçiler, sergilenen seramik, hat sanatı, ebru sanatı, Maraş el işi gibi geleneksel sanat eserleri ve Türk-İslam sanatının inceliklerini inceleyebildi.

Sanatçı ve uzmanlarla birebir etkileşime girerek bu eserlerin oluşum süreçlerini öğrenen ziyaretçiler, geleneksel sanatlarla ilgili pratik bilgi edindi.

DİTİB Fransa, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Sanatları Dairesi'ne etkinliğe katkılarından ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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