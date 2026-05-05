Paris'te, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki 2 aktiviste destek eylemi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'e destek gösterisi düzenlendi.

Filistin destekçilerinden oluşan bir grup, Paris'in tarihi Bastille Meydanı'nda bir araya geldi.

Filistin bayraklarıyla eyleme katılan göstericiler, "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Tek bir çözüm var: işgali durdurmak" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Avila ile Ebu Kişk'e desteklerini ifade ederek, derhal serbest bırakılmalarını talep etti.

Sivil toplum kuruluşu Urgence Palestine (Acil Filistin) üyesi Kinan adlı gösterici yaptığı konuşmada, "Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için mücadele etmeye devam etmeliyiz." dedi.

Avila ile Ebu Kişk'in İsrail tarafından alıkonulmasının üzerinde durulması gereken bir sorun olduğunu belirten Kinan, bu durumun İsrail'in Filistin için seferber olan aktivistlere karşı ceza almaksızın nasıl davrandığını hatırlattığını kaydetti.

Göstericilerden Anouar ise AA muhabirine, "İsrail'in barbarlığına tepki göstermek için bugün buradayız." dedi.

Müslümanların İsrail'in "barbarlığı" karşısında durması ve birlik olması gerektiğini kaydeden Anouar, "İsrail tüm hakları ihlal ediyor, her şeyi yapma hakkına sahip. Ceza almıyor." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.