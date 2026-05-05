Paris'te hafta sonu düzenlenmesi planlanan gösteriler yasaklandı

Fransa'nın Paris şehrinde, yüksek terör tehdidi nedeniyle '9 Mayıs Komitesi'nin düzenleyeceği gösteri yasaklandı. Ayrıca, gerici gösteriye karşı yapılacak eylemler de engellendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te "9 Mayıs Komitesi"nin hafta sonu düzenlemeyi planladığı gösterinin yasaklandığı bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatları doğrultusunda "9 Mayıs Komitesi"nin gösterisini yasakladı.

Faure ayrıca, bu gösteriye karşı düzenlenmesi planlanan eylemleri de yasaklama kararı aldı.

Ülkede yüksek seviyede seyreden terör tehdidi ortamında bu kararların, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulma riski gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Faşist bir grup olan "9 Mayıs Komitesi", 1994 yılında Paris'te hayatını kaybeden aşırı sağcı isim Sebastien Deyzieu anısına 9 Mayıs'ta başkentte bir gösteri düzenlemeyi planlıyordu.

Gösteriye tepki olarak, başkentin Saint-Michel Meydanı'nda aynı gün faşizm, Nazizm ve sömürgecilik karşıtı bir eylem düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
