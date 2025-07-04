Paris Belediye Meclisi'nden Gazzelilere Fahri Hemşehrilik

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Paris Belediye Meclisi, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli sivilleri anmak amacıyla Gazzelilere fahri hemşehrilik tanıyan önergeyi kabul etti. Ayrıca Eyfel Kulesi ışıklarının söndürülmesi kararlaştırıldı.

Paris Belediye Meclisinde, Gazzelilere fahri hemşehrilik tanıyan önerge kabul edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Belediye Meclisinde dün, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli sivillerin anılması için çevreci siyasetçilerin 7. kez sunduğu önerge görüşüldü.

Paris Belediye Meclisi, Gazzeli sivillerin anılması amacıyla Gazzelilere fahri hemşehrilik tanınmasını ve Eyfel Kulesi ışıklarının söndürülmesini içeren önergeyi kabul etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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