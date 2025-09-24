Paribu Art'ın Yeni Mekanı Terminal Kadıköy'de Açıldı

Paribu Art'ın disiplinler arası üretimi destekleyen yeni mekanının açılışı, Terminal Kadıköy'de gerçekleştirildi.

Paribu'nun kültür sanat alanındaki uzun soluklu destek yaklaşımını somutlaştırdığı sanat platformu Paribu Art, sezon boyunca 2 bin kişiye varan kapasiteye sahip etkinlik alanında, konserlerden tiyatro gösterilerine, festivallerden atölyelere kadar farklı disiplinlerde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Açılışta konuşan Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral, Paribu için kültür sanatın bilinçli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Kurulduğumuz günden bu yana desteklediğimiz 30'dan fazla kurum ve organizasyon ile 32 milyon kişinin kültür sanata erişimine katkı sağladık. 2017'den bu yana sürdürdüğümüz, kalıcı olması için uğraştığımız bu çabalar bugün Paribu Art ile somutlaştı." dedi.

Oral, Paribu Art'ta sanatın yalnızca izlenen değil, birlikte üretilen, deneyimlenen, konuşulan, dinamik ve canlı bir ekosistem olmasını hedeflediklerini söyledi.

Sanatın bireyi özgürleştirdiğine, toplumu birleştirdiğine ve geleceği şekillendirdiğine dikkati çeken Oral, "Hayat verdiğimiz Paribu Art'ta farklı disiplinlerden sanatçılar, yaratıcı üreticiler ve kültür aktörleri için destekleyici işbirliğine açık bir alan yaratıyoruz. Burası birlikte düşünen, hayal eden, üreten herkes için yeni bir ifade alanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Program Omasta grubunun konseriyle sona erdi.

Sezon boyunca farklı disiplinlerden etkinlikler düzenlenecek

Paribu Art, konserlerden tiyatro oyunlarına, dijital sanata eserlerinden çocuklara özel festivallere kadar uzanan zengin bir programı sanatseverlerle buluşturacak.

Konser, tiyatro, festival, stand-up, atölye, sergi ve görsel-işitsel performanslara ev sahipliği yapacak olan Paribu Art ayrıca lansman, gala, konferans, basın toplantısı, ödül töreni gibi kurumsal etkinlikler için bir kullanım alanı sunacak.

Sahne performansları ve masterclassların da yapılacağı mekanda, 27 Eylül'de Ceren Kaçar, 15 Ekim'de Theo Croker, 17 Ekim'de Black Flag, 18 Ekim'de Andrea Molteni, 19 Ekim'de Butcher Brown, 6 Kasım'da The Wanton Bishops, 18 Kasım'da Büyük Ev Ablukada ve 28 Kasım'da Bab L'Bluz konser verecek.

Program kapsamında 29-30 Eylül "Endophasia" performansı, 13 Ekim'de "Elma Labrador Çimen" adlı tiyatro oyunu, 26 Ekim'de "Önüm Arkam Duygularım Sobe" adlı oyun sahnelenecek. 20-23 Kasım arasında da bebekler ve çocuklar için sanat festivali olan "Atta Festival " düzenlenecek.

Paribu Art etkinlik biletlerine Tiyatrolar ve Biletix platformlarından ulaşılabiliyor.