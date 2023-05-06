Paraguay Devlet Başkanı Pena, Tayvan ile ilişkileri güçlendireceklerini açıkladı

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Tayvan ile tarihi bağları güçlendireceklerini belirtti.

Devlet Başkanı Pena, Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ada ile Paraguay arasındaki ilişkileri güçlendireceklerini ifade etti.

Pena, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrik telefonu için teşekkürler. Paraguay ile Tayvan arasındaki tarihi bağları güçlendirmeye devam edeceğiz. Gelecek yıllarda karşılıklı yarar sağlayan projelerde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tayvan lideri Tsai ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Paraguay'ın yeni Devlet Başkanı Pena ile onu kutlamak ve Tayvan'a olan desteği için teşekkür etmek üzere konuştum." dedi.

Tsai, iki halkın refah seviyesini yükseltmek için Pena ile birlikte çalışmayı arzu ettiğini dile getirdi.

1 Mayıs'ta yapılan Paraguay devlet başkanlığı seçimini, iktidar partisi adayı eski Ekonomi Bakanı Santiago Pena kazanmıştı.

Paraguay, Tayvan ile diplomatik ilişkileri sürdüren 13 Güney Amerika ülkesinden biri konumunda.