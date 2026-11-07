Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Paraguay'da görevden alınan Pena'ya Ueno Bank krizi nedeniyle gözaltı kararı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Paraguay'da görevden alınan Pena'ya Ueno Bank krizi nedeniyle gözaltı kararı çıktı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paraguaylı savcılar, görevden alınan Devlet Başkanı Santiago Pena hakkında Ueno Bank kriziyle bağlantılı suçlamalarla gözaltı kararı verdi. Bankacılık skandalını soruşturan dört savcının cuma günü aldığı karar polise iletildi; Pena, 44 senatörün tamamının oyuyla görevden alınmıştı.

ASUNCION, 7 Kasım (Xinhua) -- Paraguaylı savcılar, görevden alınan Devlet Başkanı Santiago Pena hakkında, Ueno Bank kriziyle bağlantılı güveni kötüye kullanma ve diğer suçlamalar nedeniyle gözaltı kararı verdi.

Yerel ABC Color gazetesine göre cuma günkü karar, bankacılık skandalını soruşturan dört savcıdan oluşan bir ekip tarafından alındı ve uygulanması için ulusal polise iletildi.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Ueno Bankası'nın çöküşüyle bağlantılı olarak artan siyasi baskılar üzerine perşembe günü istifasını açıklamıştı. Ancak Paraguay Kongresi'nde toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle istifası oylanamamıştı. Pena, cuma günü Senato'da gerçekleştirilen azil yargılamasının ardından oylamaya katılan 44 senatörün tamamının oyuyla görevden alındı.

Kaynak: Xinhua
Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu

Oltasına takılan balığın üstünden servet çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
11 üniversiteye rektör atandı

Gece yarısı atama kararı! 7 isim birden değişti
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane güzelini gören tanıyamadı! İşte son hali
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edildi

Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları iptal edildi
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama

17 ay sonra tahliye edilen Hakan Bahçetepe ilk açıklamasını yaptı
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi