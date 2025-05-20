Papua Yeni Gine'de 6,4 Büyüklüğünde Deprem
Papua Yeni Gine'nin kuzey açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Angoram kasabasının 81 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Papua Yeni Gine'nin kuzey açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'deki depremin merkez üssünün Angoram kasabasının yaklaşık 81 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel