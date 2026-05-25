Papatyanın Şifalı Dünyası: Diyabetten Uykusuzluğa Her Derde Deva

Türkiye'de doğal olarak yetişen papatyanın diyabete karşı koruyucu olduğu, ayrıca uykusuzluk, mide rahatsızlıkları ve cilt sorunlarına iyi geldiği belirtildi. Mayıs-haziran aylarında toplanan papatyanın doğru kurutma ve saklama yöntemleri de açıklandı.

Papatya, Türkiye'de her yerde kendiliğinden yetişen ve yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan bir bitkidir. Son araştırmalar, papatyanın diyabete karşı koruyucu olduğunu göstermiştir. Faydaları arasında uykusuzluğu giderme, mideyi rahatlatma, ağrı kesici etki, cilt yenileme ve bağışıklığı güçlendirme yer alır. Papatya, güneşli açık alanlarda yetişir ve şifa için temiz bölgelerden toplanmalıdır. Kullanım alanları arasında çay, cilt toniği, göz kompresi, saç açıcı ve papatya yağı bulunur. Papatya mevsimi mayıs-haziran aylarıdır. Kurutma işlemi gölgede, yıkamadan yapılmalı ve cam kavanozlarda saklanmalıdır.

