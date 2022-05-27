Papatya ve düğün çiçekleri, Bolu yaylalarını renklendirdi - Haberler

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Papatya ve düğün çiçekleri, Bolu yaylalarını renklendirdi

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Papatya ve düğün çiçekleri, Bolu yaylalarını renklendirdi

Bolu'da Abant Tabiat Parkı ile çevresindeki yaylalarda rengarenk açan papatya ve düğün çiçekleri, doğaseverlere eşsiz güzellikler sunuyor.

Bolu'da Abant Tabiat Parkı ile çevresindeki yaylalarda rengarenk açan papatya ve düğün çiçekleri, doğaseverlere eşsiz güzellikler sunuyor.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı olan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Abant Tabiat Parkı ile Çepni, Örencik, Pelitözü ve Sarıyar yaylaları papatya ve düğün çiçekleriyle renklendi.

Sarı ve beyaza bürünen Abant ile yaylalar, eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Tatil için Bolu'yu tercih edenler, Abant Gölü çevresi ve yaylalarda rengarenk çiçekler arasında gezinti yaparak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Balayı için İstanbul'dan Abant'a gelen Nurcan ve Ali Taşcı çifti, AA muhabirine, manzara karşısında çok güzel anılar biriktirdiklerini dile getirdi.

AA / İlhami Çetin - Güncel

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