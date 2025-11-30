Papa, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Babasını Kabul Etti

Haber: Tuba KARA / Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Papa 14'üncü Leo, Türkiye ziyaretinin son gününde, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi'yi özel kabulde ağırladı. Oğlunun anısını ve yürüttüğü "kardeşlik misyonu"nu Papa'ya anlattığını söyleyen Minguzzi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bugün mutluluktan ağladım. Ahmet beni Papa'ya götürdü" dedi. Anne Yasemin Minguzzi rahatsız olduğu için görüşmeye katılamadı.

24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, Papa 14'üncü Leo ile Vatikan İstanbul Temsilciliği'nde özel bir görüşme yaptı. Minguzzi özel görüşmenin ardından duygusal bir açıklama yaptı. Papa'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kabul edilen Minguzzi, hem ailesi hem de Mattia Ahmet'in manevi hatırası adına taşıdığı anlamı derin bir içtenlikle paylaştığını belirtti.

"Bu, hayatımdaki en özel anlardan biri; bugün mutluluktan ağladım"

Özel kabul sonrası duygularını paylaşan Andrea Minguzzi, görüşmenin kendisi için taşıdığı derin önemi şu sözlerle anlattı:

"Bugün mutluluktan ağladım. Mattia Ahmet için geldim buraya. Bunu da yaptı Ahmet. Beni Papa ile görüştürdü. Türkiye'ye yaptığı apostolik ziyaret kapsamında Papa Hazretleri ile gerçekleştirdiğim özel kabul, ailemiz için derin bir anlam taşımaktadır. Görüşmede, oğlumuz Mattia Ahmet ve ailemiz için kutsamalarını talep ettim. Onun hatırasının barış, dayanışma ve insanlık adına ilham vermeye devam etmesi en büyük temennimizdir. Ayrıca yürütmekte olduğumuz kardeşlik ve insani dayanışma misyonu için Papa Hazretleri'nin dualarını rica ettim; çabalarımızın toplumda somut bir iyiliğe ve kalıcı bir etkiye dönüşmesini diliyoruz. Sayın Papa'ya, Mattia Ahmet'in Müslüman toplum tarafından da 'Kardeşliğin Meleği' olarak anıldığını ve bu yönüyle inançlar arasında bir buluşma, anlayış ve barış köprüsü oluşturabileceğini ifade ettim. Bu kıymetli kabul için ve hayatımdaki en özel hayallerden birini gerçekleştirdiği için Papa Hazretleri'ne içten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten benim çok büyük bir şey Papa'yı görmek. Ben mektup yazmıştım Papa'ya bizi kabul etti. Barış ve kardeşlik için destek istedim. Dua ediyor o da. Şu anda benim için en güzel şey olabilir bu"