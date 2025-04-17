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Papa Franciscus, Nekahet Döneminde Cezaevini Ziyaret Etti

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Papa Franciscus, Paskalya Yortusu kapsamında Roma'daki Regina Coeli cezaevini ziyaret etti. Nekahet döneminde olmasına rağmen mahkumlarla bir araya gelen Papa, bu yıl ayak yıkama törenini gerçekleştiremediğini belirtti.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un, Katoliklerin bu hafta sonu kutlamaya hazırlandığı Paskalya Yortusu çerçevesinde, nekahet döneminde olmasına rağmen önceki yıllarda yaptığı gibi bir cezaevini ziyaret ettiği bildirildi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Paskalya'dan önceki "Kutsal Perşembe" olarak anılan günde genellikle Roma'daki cezaevlerinde, Hz. İsa'nın, çarmıha gerilmeden bir gün önce sevgisini göstermek için 12 havarisinin ayağını yıkamasıyla başlayan ritüeli sürdüren Papa Franciscus, bugün de Regina Coeli cezaevine gitti.

Papa, bugün öğleden sonra yaptığı ziyaretinde, cezaevindeki etkinliklere ve dini eğitimlere düzenli olarak katılan farklı milletlerden 70 mahkumlar bir araya geldi.

Cezaevi Müdürü Claudia Clementi, ziyaretinden ötürü Katoliklerin ruhani liderine tüm mahkumlar adına minnetini dile getirdi.

Papa da kısa süre önce geçirdiği çift taraflı zatürre hastalığına ve nekahet döneminde olduğuna işaret ederek "Ben her yıl (kutsal) Perşembe günü, İsa'nın yaptığı gibi, hapishanede ayak yıkama töreni yapmayı seviyorum. Bu yıl bunu yapamıyorum ama sizlerin yanında olmak istiyorum. Sizler ve aileleriniz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Burada kısa bir süre dua eden ve toplamda 30 dakika kalan Papa, mahkumlarla selamlaştıktan sonra cezaevinden ayrıldı.

İyileşme döneminde olan Papa'nın önceki yılların aksine bu yılki Paskalya ayinlerini yönetmesi beklenmiyor.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan ve burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen Papa Franciscus, halihazırda nekahet döneminde bulunuyor ve önemli etkinliklerde kısa süreli olmak üzere halkın karşısına çıkıyor.

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Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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