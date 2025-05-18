Papa 14'üncü Leo Resmen Göreve Başladı

Papa 14'üncü Leo Resmen Göreve Başladı
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Papa 14'üncü Leo, Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinle göreve başladı. Törene katılanlar arasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı Vance da yer aldı. Papa, birlik ve kardeşlik çağrısında bulundu.

- Papa 14'üncü Leo binlerce kişinin katıldığı törenle birlikte resmen göreve başladı

VATİKAN - Papa 14'üncü Leo, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ın da katılanlar arasında yer aldığı Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinle birlikte resmen göreve başladı.

Hristiyan Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs günü yapılan seçimle liderliğe getirilen Papa 14'üncü Leo'nun göreve başlama ayini gerçekleştirildi. Aziz Petrus Meydanı'nda töreni izlemek için yaklaşık 150 bin kişi bir araya gelirken, Papa kendisine ait mobil aracıyla kalabalığı selamladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ın da katılanlar arasında yer aldığı ayinde Papa 14'üncü Leo, resmen göreve başladı.

Papa'dan "Birlik, beraberlik ve kardeşlik" çağrısı

Papa 14'üncü Leo, törende kalabalığa yaptığı konuşmaya, "Hepinizi şükran dolu bir kalple selamlıyorum" sözleriyle başladı. Papa, "Ben, hiçbir başarım olmadan seçildim ve şimdi, korku ve titremeyle, size bir kardeş olarak geliyorum. Amacım, inancınız ve sevincinizin hizmetkarı olmak, Allah'ın sevgisi yolunda sizlerle birlikte yürümek. Çünkü O, hepimizin bir ailede birleşmemizi istiyor" dedi.

Modern zorluklarla yüzleşirken kilisenin zengin mirasını da korumak istediğini belirten Papa Leo, "Günümüzde hala çok fazla anlaşmazlık, nefret, şiddet, önyargı, farklılık korkusu ve dünyanın kaynaklarını sömüren ve en yoksulları marjinalleştiren bir ekonomik paradigmanın neden olduğu çok fazla yara görüyoruz. Kendi payımıza, dünyada birlik, beraberlik ve kardeşlik için küçük bir maya olmak istiyoruz" diye konuştu.

Papa'ya yüzük ve pallium verildi

Papa 14'üncü Leo, tören çerçevesinde Aziz Petrus Meydanı'ndaki sunak önünde papalığı simgeleyen iki hediye aldı. İlk hediye, Aziz Petrus onuruna adlandırılmış olan papalığın başlangıcını ve sonunu simgeleyen altın balıkçı yüzüğü olurken, ikinci hediye ise papalığın çobanlık rolünü simgeleyen bir kuzu yünü palliumu oldu. Bu pallium, ayin başlamadan önce Papa'nın omuzlarına yerleştirildi.

Papa'nın göreve başlama ayininde Zelenskiy ve Rubio'nun yanı sıra, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de bulunuyordu. İngiliz Kraliyet Ailesi'ni temsilen Prens Edward da törendeydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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