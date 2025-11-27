Haberler

Papa 14. Leo, Türkiye Ziyaretine Ankara ile Başladı

Güncelleme:
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti, Ankara'dan İstanbul'a geçişi ile devam ediyor. Uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Baran AKKAYA- Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - VATİKAN Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo'yu Ankara'dan İstanbul'a taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara oldu. Papa'yı taşıyan uçak saat 12.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Papa'yı taşıyan ITA Airways'e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58'de Ankara'ya gitmek üzere Roma'dan havalanmıştı. Ankara ziyaretinin ardından İstanbul'a gelen Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak saat 19.15 'de Atatürk Havalimanı'na indi. Papa'yı İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
