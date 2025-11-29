Haberler

Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni Ziyaret Etti

Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul programı kapsamında Sultanahmet Camii'ni ziyaret ederek caminin tarihini ve mimarisini öğrendi. Ziyaret sırasında ayakkabılarını çıkararak camiye giren Papa, yetkililerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

PAPA 14'üncü Leo, Türkiye ziyaretinin İstanbul programı kapsamında Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo dün gerçekleştirdiği İznik ziyaretinin ardından geceyi Şişli'deki Vatikan Temsilciliği Konutu'nda geçirdi. Papa 14. Leo, sabah 09.30'da konutundan çıkarak Sultan Ahmet Camii'ne gitti. Papa'yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ile Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı.

AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Papa, Sultanahmet Camii'ne girmeden ayakkabılarını da çıkardı. Ziyaret boyunca caminin müezzini Aşgın Tunca, Papa 14'üncü Leo'ya caminin tarihini ve mimarisini İngilizce olarak anlattı. Papa'nın Sultanahmet Camii turu yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyaret, yetkililerle yapılan kısa bir sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu

Ünlü sunucunun yeni adresi belli oldu
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı

Madenci servisi uçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.