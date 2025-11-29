Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni Ziyaret Etti

PAPA 14'üncü Leo, Türkiye ziyaretinin İstanbul programı kapsamında Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo dün gerçekleştirdiği İznik ziyaretinin ardından geceyi Şişli'deki Vatikan Temsilciliği Konutu'nda geçirdi. Papa 14. Leo, sabah 09.30'da konutundan çıkarak Sultan Ahmet Camii'ne gitti. Papa'yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ile Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı.

AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Papa, Sultanahmet Camii'ne girmeden ayakkabılarını da çıkardı. Ziyaret boyunca caminin müezzini Aşgın Tunca, Papa 14'üncü Leo'ya caminin tarihini ve mimarisini İngilizce olarak anlattı. Papa'nın Sultanahmet Camii turu yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyaret, yetkililerle yapılan kısa bir sohbetin ardından sona erdi.