Haberler

Papa 14. Leo İstanbul ve İznik'te Temaslarda Bulundu

Papa 14. Leo İstanbul ve İznik'te Temaslarda Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelerek Saint Esprit Katedrali'nde bir ayin yönetti ve ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti. Daha sonra İznik'e geçerek 1'inci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü etkinliğine katılacak.

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo Ankara'daki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Pazar günü programlarını sona erdirecek olan Papa 14. Leo bugün İstanbul'daki programına sabah saatlerinde Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde din adamlarıyla buluşarak başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ulusal ve uluslararası basın da hazır bulundu. Papa 14. Leo, saat 09.30 sıralarında başlayan ayini yönetti. Ayinin ardından Leo Saint Esprit Katedrali'nden ayrıldı. Buradaki programının ardından Feriköy'de yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi'ne geçti.

BASIN MENSUPLARINA EL SALLADI

Programın ardından buradan ayrılan Papa, otomobilin içinden basın mensuplarına da el salladı.

PAPA 14.LEO İZNİK'E GİTTİ

Papa 14. Leo'yu taşıyan helikopter Atatürk Havalimanı'ndan havalanarak İznik'e hareket etti. Papa İznik'te, 1'inci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinliğine katılacak. Etkinliğin ardından Papa 14. Leo'nun akşam saatlerinde tekrar İstanbul'a döneceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada ayin yapılıyor

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.