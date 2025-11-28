Papa 14. Leo İstanbul ve İznik'te Temaslarda Bulundu

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo Ankara'daki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Pazar günü programlarını sona erdirecek olan Papa 14. Leo bugün İstanbul'daki programına sabah saatlerinde Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde din adamlarıyla buluşarak başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ulusal ve uluslararası basın da hazır bulundu. Papa 14. Leo, saat 09.30 sıralarında başlayan ayini yönetti. Ayinin ardından Leo Saint Esprit Katedrali'nden ayrıldı. Buradaki programının ardından Feriköy'de yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi'ne geçti.

BASIN MENSUPLARINA EL SALLADI

Programın ardından buradan ayrılan Papa, otomobilin içinden basın mensuplarına da el salladı.

PAPA 14.LEO İZNİK'E GİTTİ

Papa 14. Leo'yu taşıyan helikopter Atatürk Havalimanı'ndan havalanarak İznik'e hareket etti. Papa İznik'te, 1'inci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinliğine katılacak. Etkinliğin ardından Papa 14. Leo'nun akşam saatlerinde tekrar İstanbul'a döneceği öğrenildi.