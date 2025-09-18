Haberler

Papa 14. Leo'dan Gazze ve ABD Üzerine Açıklamalar

Papa 14. Leo, Gazze'deki durumu 'soykırım' olarak tanımlamanın giderek daha yaygın hale geldiğini, ancak Vatikan'ın resmi açıklama yapmadığını belirtti. ABD'nin Gazze konusundaki etkisini eleştirdi ve ABD'deki göçmen meselelerine de değindi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze konusunda İsrail'e bazı baskıların yapıldığını ama Tel Aviv'in ABD'nin çağrılarına da yanıt vermediğini, bunun büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Papa, Peru'dan medya organlarına temmuz ayında verdiği ve bazı kısımları önceki gün, tamamı ise bugün yayımlanan röportajında uluslararası ve kilise gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım olarak anılması ve buna ilişkin Vatikan'ın tutumu sorulan Papa 14. Leo, "Soykırım kelimesi giderek daha sık kullanılıyor. Resmi olarak Vatikan, şu anda bu konuda herhangi bir açıklama yapılabileceğini düşünmüyor. Soykırımın ne olabileceğine dair çok teknik bir tanım var ama giderek daha fazla insan bu sorunu gündeme getiriyor. Bunların arasında bu açıklamayı yapan iki İsrailli insan hakları grubu da bulunuyor." dedi.

Gazze konusunda İsrail'e yönelik baskılarla ilgili Papa, "Perde arkasında ne kadar yoğun olduğunu bilmiyorum ama bir miktar baskı var. İsrail'e baskı uygulayabilecek en önemli üçüncü taraf olan ABD'den de baskı geliyor. ABD Başkanı (Donald) Trump'tan gelen çok net açıklamalara rağmen Gazze'deki masum halkın acılarını hafifletecek etkili yolların arayışı konusunda net bir yanıt gelmedi. Bu, elbette büyük bir endişe kaynağı." diye konuştu.

Gazze'deki açlığa da değinen Papa, "Sadece yiyecek vermekle çözülemez. Onların gerçekten bu durumu tersine çevirebilmeleri için çok fazla yardıma, tıbbi bakıma ve insani desteğe ihtiyaçları olacak. Şu anda durum halen çok ama çok ciddi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"ABD'de kaygı verici bazı şeyler oluyor"

Papa, ABD'deki göçmenlerle alakalı tartışmalara ilişkin, "ABD'de kaygı verici bazı şeyler oluyor. ABD Başkan Yardımcısı ile yaptığım son görüşmelerden birinde insan onurundan ve bunun herkes için nerede doğmuş olursa olsun, ne kadar önemli olduğundan bahsettim." şeklinde konuştu.

Papa 14. Leo, Vatikan'ın Çin ile piskopos atamaları konusunda 2018'de yaptığı anlaşmaya yönelik kısa vadede herhangi bir değişiklik öngörmediğini belirtti.

Katolik Kilisesi'nin başını ağrıtan, rahiplerin cinsel istismar ve taciz vakalarına karışmasıyla ilgili Papa, bunun henüz çözülmemiş "gerçek bir kriz" olduğunu ve Kilisenin mağdurların iyileşmesine yardımcı olaca yol bulamadığını, diğer taraftan rahiplerin haklarına da saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Katolik Kilisesi'nde kadınların dini rollerde üst düzey görev almalarına yönelik yaklaşımı da sorulan Papa, "Şu anda Kilise'nin bu konudaki öğretisini değiştirme niyetim yok." yanıtını verdi.

Papa 14. Leo, kendi döneminde Kilise'nin LGBT'lilere yaklaşımının nasıl olacağına yönelik soru üzerine, "Papa Franciscus'un da dediği gibi Kilise, herkese açık olmaya devam ediyor ancak cinsellik ve evlilik hakkında öğrettikleri açısından, öğretisinin özellikle de yakın gelecekte değişmesini pek olası görmüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
