Papa 14. Leo, AB Konseyi Başkanı Costa ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa ile Costa'nın telefonda görüştükleri belirtilerek, "Samimi geçen görüşme sırasında özellikle Filistin Devleti'ndeki Batı Şeria ile Güney Lübnan'daki Hristiyanların koşulları olmak üzere, Orta Doğu'daki durumu ele aldılar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Papa'nın 13-23 Nisan'da Cezayir, Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ni kapsayan Afrika turu hakkında Costa ile değerlendirmelerini paylaştığı; din ve kültürler arasındaki diyaloğun önemi, barışın teşvik edilmesi ve Afrika'daki en savunmasız topluklara desteğin önemini vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
