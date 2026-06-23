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Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarparak alev alan panelvanda 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkan panelvan, aydınlatma direğine çarparak alev aldı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Kapaklı - Saray yolu üzerinde seyir halinde bulunan C.K. yönetimindeki 59 AJK 192 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta sürücü kendi imkanlarıyla panelvandan dışarı çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
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