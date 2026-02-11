Haberler

Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Panama açıklarında tamamen alabora olan 2 teknede, 16 göçmenden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı. Geriye kalan 12 kişi hakkında bilgi verilmedi.

PANAMA Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Panama Sahil Güvenliği, Kolombiya'ya doğru giden göçmenleri taşıyan 2 teknenin, Panama açıklarında alabora olduğunu açıkladı.

Yetkililer, 16 göçmenin bulunduğu teknede ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 1 kişinin hastaneye sevk edildiğini ifade ederken geriye kalan 12 kişi hakkında ise hiçbir bilgi paylaşmadı.

Son bir yılda göçmenlerin Güney Amerika'daki ülkelerine geri dönmeye çalışmasıyla tersine göçte artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

Nehirle denizin buluştuğu noktadan 10 gün sonra acı haber geldi
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler

Trump'ın yardımcısından kameralar karşısında Aliyev'e olay sözler
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

Nehirle denizin buluştuğu noktadan 10 gün sonra acı haber geldi
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı

CHP'li belediye başkanı, mide bulandıran suçlamayla tutuklandı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı

Kendi ülkelerinde Türk askerlerini görünce hayretler içinde kaldılar